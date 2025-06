Tempesta solare la più potente investì la Terra 14mila anni fa ma cosa accadrebbe se si verificasse oggi?

Circa 14.000 anni fa, una tempesta solare devastante colpì la Terra, ma cosa accadrebbe se un evento simile si verificasse oggi? Le conseguenze sarebbero catastrofiche: blackout prolungati, interruzione di internet e comunicazioni satellitari. In un'epoca in cui siamo sempre più dipendenti dalla tecnologia, riflettere su questa possibilità è cruciale. Prepararsi a scenari estremi potrebbe non essere solo un esercizio di fantasia, ma una necessità concreta!

