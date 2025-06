TeleMeloni | aleggia lo spettro della nullità degli atti del Cda perché privo di un presidente nel pieno delle sue funzioni Intanto però arriva la nuova infornata di nomine

Il futuro di TeleMeloni è appeso a un filo. Mentre si susseguono le nuove nomine, aleggia il dubbio sulla validità degli atti del CDA senza un presidente in carica. Questo scenario complesso riflette una crisi più ampia nel panorama mediatico italiano, dove la governance deve fare i conti con leggi e sfide crescenti. Riuscirà l'azienda a superare questa tempesta? La risposta potrebbe cambiare le regole del gioco.

Gli atti sottoscritti dal Consiglio di amministrazione della Rai, sono validi, visto che lo stesso Cda non ha mai avuto un presidente nel pieno delle sue funzioni? È la domanda, per nulla peregrina, che sta agitando la politica e i corridoi di viale Mazzini. E che presto potrebbe scatenare l’ennesima e funesta tempesta su TeleMeloni. La questione, rilanciata con dovizia di particolari dal blog https:bloggorai.blogspot.com, è la seguente: il Mef, come da legge, ha indicato la forzista Simona Agnes come presidente Rai. Tuttavia Agnes da mesi non riesce ad ottenere il via libera in Commissione di Vigilanza Rai, perché le mancano i voti delle opposizioni. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it