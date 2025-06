Tedx Angri 2025 dove l’immaginazione incontra il possibile

Il 7 giugno 2025, TEDx Angri trasformerà il Palazzo Doria in un palcoscenico di idee ispiratrici. Questo evento rappresenta non solo un'opportunità per ascoltare, ma anche per immaginare un futuro sostenibile e innovativo. Mentre il mondo si interroga su come affrontare le sfide del nostro tempo, Angri si fa portavoce di una comunità che sogna in grande. Non perdere l'occasione di far parte di questa rivoluzione creativa!

Il TEDx con le sue idee che cambiano il mondo arriva ad Angri il 7 giugno 2025 Angri, 01062025 - TEDx Angri 2025 si prepara a dar vita e contemporaneità al maestoso Palazzo Doria di Angri, storico edificio di epoca medievale situato proprio nel centro cittadino. Il 7 Giugno l'evento renderà.

