teatr ok oggi saggio dei ragazzi

Questa sera alle 21, la Fabbrica delle Candele si trasforma in un palcoscenico di emozioni con "La favola dei saltimbanchi", una drammaturgia di Michael Ende adattata da Stefano Naldi. In un'epoca in cui il teatro vive un difficile ritorno alla normalità post-pandemia, la storia di artisti in cerca di un pubblico risuona come un potente invito a non perdere la magia dell’arte. Non perderti questo viaggio nel cuore della creatività!

Stasera alle 21 presso la Fabbrica delle Candele andrà in scena ' La favola dei saltimbanchi ', una drammaturgia di Michael Ende adattata e diretta da Stefano Naldi. In uno squallido spazio fabbricabile si trova una compagnia di artisti girovaghi, disperati perché ormai privi di un qualunque pubblico, e così costretti ad abbandonare il terreno in cui si trovano. Potrebbero salvarsi firmando un contratto con una ditta chimica, che li assumerebbe per reclamizzare i suoi prodotti. Unica condizione: abbandonare Eli, una ragazzina orfana che tre anni prima avevano accolto tra loro e che ha sviluppato dei problemi di salute mentale a causa di una nube tossica liberatasi da una fabbrica dell'azienda che ora vorrebbe assumere i saltimbanchi.

