Teatro trekking | scoglio dell’eremita – il diavolo e leggende degli alberi

Scopri il potere evocativo del Teatro Trekking al Scoglio dell'Eremita! Venerdì 6, un'escursione che trasforma la natura in palcoscenico: storia, leggende e misteri degli alberi si fondono in un'esperienza unica. In un'epoca in cui l'interesse per il turismo esperienziale cresce, lasciati trasportare da racconti avvincenti mentre cammini tra cappelle e conventi. Un’opportunità imperdibile per riscoprire la bellezza dei nostri luoghi

Teatro Trekking: Scoglio dell’Eremita – Il Diavolo e Leggende degli Alberi Venerdì 06 – Ore 19:30 Un’escursione indimenticabile in cui storia, natura e miti si intrecciano. Partendo dal paese arroccato sulla scogliera, attraverseremo cappelle e conventi per raggiungere uno dei punti più. 🔗 Leggi su Baritoday.it © Baritoday.it - Teatro trekking: scoglio dell’eremita – il diavolo e leggende degli alberi

