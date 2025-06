Teatro alla Scala flash mob dei colleghi della maschera licenziata per aver urlato Palestina libera

Milano, 3 giugno 2025 – Un flash mob al Teatro alla Scala ha acceso i riflettori su un tema di grande attualità: la libertà di espressione. I colleghi della maschera licenziata per aver gridato "Palestina libera" hanno raccolto 700 firme per chiedere il suo reintegro, dimostrando che l'arte può essere una potente leva di cambiamento. Questo episodio non è solo una questione di lavoro, ma un simbolo di resistenza contro il silenzio.

Milano, 3 giugno 2025 – Un flash mob e 700 firme per chiedere il reintegro della maschera licenziata dalla Scala dopo aver urlato ‘Palestina libera’ e tentato di srotolare una bandiera palestinese prima dell'inizio del concerto inaugurale dell'assemblea dell'Asian Development Bank con la premier Giorgia Meloni, la sera del 4 maggio in teatro. L’iniziativa di solidarietà alla ventiquattrenne, che aveva un contratto a tempo determinato in scadenza a ottobre (con la formula del rinnovo automatico per gli studenti universitari in regola con gli esami), è andata in scena oggi, mercoledì 3 giugno, verso le 13, ai laboratori ex Ansaldo del Piermarini, in via Bergognone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Teatro alla Scala, flash mob dei colleghi della maschera licenziata per aver urlato “Palestina libera”

