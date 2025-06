Team New Zealand cerca ingegneri a Napoli per l' America' s Cup | la paga e come candidarsi

Team New Zealand sbarca a Napoli in cerca di ingegneri meccatronici per l'America's Cup, un'opportunità unica per unirsi a un progetto di portata mondiale! Con stipendi che variano tra i 72.000 e i 150.000 dollari neozelandesi all'anno, non è solo un lavoro, ma un'esperienza che può catapultarti nel cuore dell'innovazione nautica. Unisciti a un team vincente e fai parte della storia della vela!

L'America's Cup si avvicina e Team New Zealand è già alla ricerca di lavoratori a Napoli. L'offerta di lavoro è visibile su Linkedin a questo link, ma vediamola nel dettaglio. La posizione ricercata è quella di un ingegnere meccatronico e la paga base va dai 72 NZ$Kanno - 150 NZ$Kanno, che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Team New Zealand cerca ingegneri a Napoli per l'America's Cup: la paga e come candidarsi

Leggi anche America’s Cup a Napoli, il team New Zealand: Completa trasparenza, ecco l’ultima bozza del protocollo - L'America’s Cup a Napoli si arricchisce di una novità importante: il team New Zealand ha collaborato attivamente nella stesura del nuovo protocollo, garantendo massima trasparenza.

