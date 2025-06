Taylor Swift dopo l’acquisizione dei primi sei album streaming da capogiro su Spotify

Taylor Swift, la regina del pop, ha riconquistato i diritti sui suoi primi sei album e il suo potere si fa sentire: venerdì scorso, gli streaming su Spotify sono schizzati alle stelle, raddoppiando rispetto alla media. Questo non è solo un trionfo personale, ma un chiaro segnale di come gli artisti stiano rivendicando il controllo sulle proprie opere nell'era dello streaming. Un passo audace che potrebbe cambiare il panorama musicale!

Taylor Swift è entrata in possesso dei primi sei album realizzati sotto la sua etichetta Big Machine con accordo epocale annunciato al mondo lo scorso venerdì: lo stesso giorno gli streaming s u Spotify sono rapidamente saliti alle stelle. I dati dalla piattaforma Spotify riferiti alla giornata del 30 maggio sono raddoppiati rispetto alla media degli stream giornalieri degli album nel periodo 1 aprile – 29 maggio. La parte del leone è di Speak Now, che ha registrato il più grande picco individuale, con un aumento dei flussi del 430% a livello globale. Al tempo stesso, l’omonimo album omonimo della Swift (2006) e Reputation (2017) dei quali non sono state pubblicata le Taylor’s Version, si sono piazzati al secondo e al terzo posto: nel dettaglio gli stream del primo album sono aumentati del 220%, mentre quelli di Reputation del 175%. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Taylor Swift, dopo l’acquisizione dei primi sei album, streaming da capogiro su Spotify

