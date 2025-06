Tax credit videogiochi e cinema | nuovi decreti nuovi beneficiari

Il mondo del cinema e dei videogiochi in Italia sta vivendo una nuova era di opportunità! I recenti decreti sul tax credit offrono benefici a un numero ampliato di creatori, dando slancio a progetti innovativi. Immagina la nascita di opere che potrebbero conquistare il pubblico internazionale! Approfittare di queste agevolazioni è essenziale per rimanere competitivi in un settore in continua evoluzione. Non perdere l'occasione di far sentire la tua voce nel panorama culturale!

I destinatari indicati potranno utilizzare il credito d’imposta a partire dal giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

