Tartarini loda Musetti | Sono vittorie che aiutano a salire di livello oggi mi ha dato più retta del solito

Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti, celebra un trionfo che segna una svolta cruciale nella carriera del giovane talento toscano. Dopo una partita intensa contro Frances Tiafoe, Musetti si è guadagnato un posto nella semifinale del Roland Garros 2025. Tartarini sottolinea l'importanza della strategia e del supporto emotivo. In un'epoca in cui la salute mentale negli sport è centrale, questa vittoria rappresenta non solo un risultato, ma anche un'evoluzione.

Una giornata intensa per Simone Tartarini, coach di Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è riuscito a prevedere nel quarto di finale contro l’americano Frances Tiafoe, guadagnandosi l’accesso alla semifinale del Roland Garros 2025. Il tecnico italiano, in conferenza stampa, ha fatto il punto della situazione. “ Si sentiva stanco mentalmente più che fisicamente. E’ stato bravo a vincere il primo set, poi nel terzo è stato abile a restare lì a tenere il servizio sul 5-5 e poi ha conquistare il break che gli è valso il parziale. Nel quarto set è salito di livello colpendo bene la palla. Sono sfide che aiutano il giocatore a salire di livello “, ha raccontato ai microfoni Tartarini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tartarini loda Musetti: “Sono vittorie che aiutano a salire di livello, oggi mi ha dato più retta del solito,,,”

