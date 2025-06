Targa modificata con lo scotch il giudice lo assolve perché è possibile che sia stato uno scherzo

Un episodio curioso che riaccende il dibattito su scherzi e vandalismi in città. Un uomo di 64 anni, accusato di aver modificato una targa con dello scotch, è stato assolto perché potrebbe essere stato solo uno scherzo. Questo caso mette in luce la sottile linea tra goliardia e illegalità, invitandoci a riflettere su come interpretare atti apparentemente innocui nel contesto della crescente attenzione alla sicurezza urbana. Che ne pensate?

Modificò la targa di un'auto con lo scotch nero. Indagato per falso materiale, è stato assolto dal Tribunale di Milano perché potrebbe essere stato anche uno scherzo di estranei. L'assoluzione è stata pronunciata martedì 3 giugno in Tribunale. L'uomo, un 64enne, addetto dei "Punti Blu", le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Targa modificata con lo scotch, il giudice lo assolve perché "è possibile che sia stato uno scherzo"

