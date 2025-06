Tare | Chi giocherà nel Milan deve capire che

Igli Tare, il nuovo direttore sportivo del Milan, ha svelato le sue ambizioni per il mercato: un mix di talento giovane e esperienza. In un contesto calcistico in continua evoluzione, la scelta di puntare su giocatori con potenziale potrebbe rivelarsi decisiva per riportare il Diavolo ai vertici. Un punto interessante? Tare sottolinea l'importanza della mentalità vincente, essenziale per affrontare le sfide future. La nuova era rossonera è appena cominciata!

Igli Tare, nuovo direttore sportivo del Milan, ha parlato delle strategie per il mercato e dei prossimi passi nella sua prima intervista da rossonero.

Alvaro #Morata a GdS: “Max #Allegri lo sento spesso per il rapporto che ci lega. #Tare l’ho visto un paio di volte a cena con amici ma niente di più. Sono grandissimi professionisti e se li hanno presi vuol dire che il #Milan vuole tornare… Leggi la discussione

Serata di grande ottimismo in Casa #Milan, Max Allegri si sta avvicinando.#Tare spinge forte su #Allegri. Giornata di contatti intensi Leggi la discussione