Taranto alza la voce e dice no all'impianto di fanghi contaminati! I tarantini rivendicano un futuro sostenibile e una visione green, opponendosi a scelte che minacciano l'equilibrio della loro terra. Questo è un momento cruciale: la battaglia per l'ambiente si intreccia con la ricerca di un nuovo modello economico. La salute del nostro pianeta è un investimento per le generazioni future. È tempo di agire!

Tarantini Time Quotidiano Una nuova ferma presa di posizione arriva dal fronte ambientalista contro la proposta di realizzare un impianto di depurazione per fanghi contaminati nell’area dell’ex yard Belleli. Una scelta ritenuta pericolosa non solo per l’ambiente, ma anche per il futuro economico e sostenibile della città. A guidare la protesta sono Rosa D’Amato, commissaria regionale di Europa VerdeAVS, Gregorio Mariggiò, co-portavoce provinciale EVAVS, e Maurizio Baccaro, segretario provinciale di Sinistra ItalianaAVS. “Con determinazione ci opporremo fermamente alla costruzione di un impianto di depurazione di fanghi contaminati nell’ex yard Belleli”, affermano in una nota congiunta i tre rappresentanti. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto dice no all’impianto di fanghi contaminati: “Basta scempi, servono visioni green”

