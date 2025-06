Tanti eventi per il passaggio della Mille Miglia e ci sarà anche il Ferrari Tribute Presto un arrivo di tappa in Piazza Saffi

La Mille Miglia torna a incantare l'Italia, e Forlì si prepara a vivere un momento storico! Con Piazza Saffi pronta ad accogliere il celebre arrivo di tappa, l'atmosfera si fa elettrica. Ma non è solo una corsa: sarà anche un tributo alla Ferrari, simbolo di passione e innovazione. Non perdere l'occasione di essere parte di un evento che celebra il passato e l’eccellenza automobilistica italiana!

"Presto anche Forlì ospiterà l'arrivo di una tappa della Mille Miglia, perché Piazza Saffi è una delle poche in Italia con tutte le caratteristiche, e soprattutto lo spazio, per avere un simile evento". Questa è la promessa dell'assessore Kevin Bravi alla presentazione degli eventi legati al.

