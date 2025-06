Tananai | Dalla versione in napoletano di Tango mi sento adottato da Napoli | VIDEO

Tananai ha conquistato Napoli con la sua travolgente energia, interpretando una versione in napoletano di "Tango". Durante il concerto di Radio Kiss Kiss, ha dimostrato come la musica unisca culture diverse, facendo sentire migliaia di fan parte di una grande famiglia. Un momento che celebra il potere della musica di superare ogni confine e di farci sentire "adottati" da una cittĂ ricca di passione e tradizione. Non perderti l'onda di questa connessione!

Tananai è tra i cantanti che ha scatenato le diciottomila persone che si sono ritrovate questo weekend in piazza del Plebiscito per il concerto di Radio Kiss Kiss Way - we LIVE. you play. L’appuntamento con Napoli Alberto Cotta Ramusino vero nome del cantautore milanese, la vitalitĂ dei fan. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Tananai: “Dalla versione in napoletano di Tango mi sento adottato da Napoli” | VIDEO

