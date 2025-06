Tainted Grail The Fall of Avalon | Guida per ottenere un cavallo

Nel misterioso universo di Tainted Grail: The Fall of Avalon, dove l'avventura si intreccia con il rischio costante, ottenere un cavallo è fondamentale per esplorare al meglio le terre desolate. Non solo ti permetterà di viaggiare più rapidamente, ma renderà ogni tua missione ancora più epica. Scopri i segreti per conquistare il tuo destriero e cavalcare verso il cambiamento, in un contesto dove ogni scelta può fare la differenza!

Nel mondo oscuro e affascinante di Tainted Grail: The Fall of Avalon, dove la Piaga Rossa devasta villaggi e antiche rovine celano segreti dimenticati, viaggiare a piedi può diventare estenuante. Fortunatamente, esiste un modo più veloce, elegante e funzionale per muoversi: i cavalli. In questa guida scoprirai come ottenere il tuo primo destriero gratuitamente, dove trovare gli altri e come sfruttarli al meglio per le tue avventure. Forse potrebbe interessarti anche la Guida alla raccolta della legna Come ottenere il primo cavallo gratuitamente. Il tuo primo cavallo si chiama?wierko? e si trova nella zona iniziale chiamata Horns of the South.

