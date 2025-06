Tagli selvaggi e licenziamenti a rotta di collo Cosa resta di Elon Musk

Elon Musk, l'eroe promesso del risparmio federale, si è dissolto in un batter d'occhio, lasciando dietro di sé un panorama di tagli drammatici e licenziamenti. Questo evento non è solo un capitolo della sua storia, ma riflette un trend più ampio di instabilità nel mondo imprenditoriale, dove i leader si trovano a fronteggiare pressioni enormi. Cosa resta del suo sogno di innovazione? Scopriamo come la sua partenza segna un cambio di rotta per

Washington, 3 giugno 2025 – Elon Musk mise piede a Washington come l’uomo della provvidenza incaricato di tagliare gli sprechi federali. Ma già 135 giorni dopo è uscito di scena con un cerimoniale dorato alla Casa Bianca, il cui obiettivo era coprire tensioni interne. La luna di miele tra il presidente Donald Trump e Musk, suo “first buddy”, è finita con l’uscita del magnate dal Dipartimento per l’Efficienza Governativa (meglio noto come DOGE), un organismo creato su misura per lui. L’ultima apparizione congiunta nello Studio Ovale ha suggellato un addio soltanto formale: Musk si è dimesso dall’incarico speciale dopo pochi mesi, promettendo però di restare “un amico e un consulente” di Trump al suo servizio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

