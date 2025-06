A Dushanbe, il Luban Workshop sta plasmando il futuro professionale dei giovani tagiki. Inaugurato nel 2022, questo centro di formazione è un faro di opportunità che risponde alla crescente domanda di competenze tecniche nel mercato globale. Con l’alleanza tra Cina e Tagikistan, si apre una nuova era di collaborazioni internazionali, dove studenti locali possono apprendere dai migliori, preparandosi a sfide sempre più competitive. Scopri come si sta costruendo un ponte verso il futuro!

Studenti apprendono competenze presso il Luban Workshop a Dushanbe, in Tagikistan, il 31 maggio 2025. Il Luban Workshop in Tagikistan, co-fondato dal Tianjin Urban Construction Management and Vocation Technology College della Cina e dall’Universita’ tecnica del Tagikistan, e’ entrato ufficialmente in funzione nel novembre 2022. Occupa una superficie di 1.138 metri quadrati ed e’ il primo del suo genere in Asia centrale. Il laboratorio, che prende il nome da Lu Ban, un antico maestro cinese della falegnameria, e’ un programma cinese di formazione professionale all’estero volto a formare talenti locali, un modello win-win per la cooperazione nell’istruzione tecnica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it