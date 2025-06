Tacente | Ex Ilva no alla demagogia a rischio 20mila posti di lavoro

Il futuro dell'ex Ilva è in bilico, e con esso 20mila posti di lavoro. Tarantini, candidato sindaco, chiede un dialogo chiaro e diretto, lontano da promesse demagogiche. In un contesto nazionale dove la transizione industriale è cruciale, la situazione di Taranto è un campanello d'allarme. La stabilità economica deve prevalere: ogni decisione conta, e il tempo stringe. Cosa farai per il tuo futuro?

Tarantini Time Quotidiano Il candidato sindaco di liste civiche e centrodestra ha ricevuto la telefonata del ministro Urso. E a Bitetti risponde: «Più chiarezza, meno ambiguità» «Ho ricevuto una telefonata dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, che sta portando avanti un’interlocuzione seria con entrambi i candidati sindaco, consapevole della delicatezza del momento e dell’importanza che avrà il nuovo sindaco di Taranto nelle scelte imminenti. La vertenza ex Ilva è entrata in una fase cruciale: siamo davanti al bivio decisivo e serve senso di responsabilità, non propaganda». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Tacente: «Ex Ilva, no alla demagogia, a rischio 20mila posti di lavoro»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Taranto: chi è Francesco Tacente, il manager scout appoggiato da Salvini che ha detto no a Vannacci; Apparentamenti, il giorno più lungo per Bitetti e Tacente. Si delinea il quadro; Taranto, Piero Bitetti attende i 5Stelle: verso l’intesa Tacente-Lazzaro. 🔗Cosa riportano altre fonti

Taranto: chi è Francesco Tacente, il manager scout appoggiato da Salvini che ha detto no a Vannacci

Lo riporta repubblica.it: TARANTO - La Lega che sorpassa il resto del centrodestra? "Il nostro è un nuovo laboratorio di idee ripetibile. Dove i partiti fanno un passo indietro per dare amministrazioni stabili". Francesco Tace ...

Ex Ilva, gli errori sull’acciaio e il declino industriale dell’Italia

Da msn.com: L'ex Ilva di Taranto sembra un Titanic che affonda sotto i colpi del ministro Urso. Così gli errori sull'acciaio sanno portando l'Italia al declino industriale ...

Urso dice no alla nazionalizzazione dell'ex Ilva. Ma la trattativa con gli azeri è in salita e il confronto con i sindacati finisce male

Riporta huffingtonpost.it: Tutto rinviato a lunedì, quando a Taranto si sarà votato per le comunali. Nel frattempo l'azienda chiede il raddoppio della cassa integrazione ...