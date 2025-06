Switch 2 in Slovenia? Ci pensa un rivenditore coraggioso

In un'Europa che vibra per il lancio della Nintendo Switch 2, un rivenditore sloveno sfida le convenzioni. Konzolko, a Lubiana, ha deciso di non rimanere in attesa: ha intrapreso un'avventura audace, importando la console con le proprie mani. Un gesto che riflette non solo l'imprenditorialitĂ , ma anche il crescente desiderio dei gamer di avere accesso immediato alle novitĂ . In questo contesto, chi osa vince!

Mentre gran parte d'Europa si prepara al lancio della Nintendo Switch 2, in Slovenia la situazione appare più complicata. Nessuna distribuzione ufficiale, nessuna garanzia di consegne puntuali. Ma per il proprietario del negozio Konzolko di Lubiana, l'attesa non era un'opzione. Così ha deciso di prendere in mano la situazione, partendo personalmente per l'Italia per acquistare le console direttamente da un distributore e riportarle nel suo Paese. Switch 2: Venditore sloveno acquista oltre 300 console in Italia. A raccontarlo è stato lui stesso sul noto forum sloveno Mn3njalnik, dove ha condiviso in tempo reale le tappe del suo viaggio.

