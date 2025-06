Sviluppo sociale ed effetti del tempo trascorso nei servizi per l’infanzia

Il tempo trascorso nei servizi per l’infanzia non è solo un momento di svago, ma un tassello fondamentale nello sviluppo sociale dei bambini. La qualità degli ambienti educativi e il contesto familiare giocano un ruolo cruciale, influenzando il comportamento e le interazioni. In un'epoca in cui la socializzazione è sempre più digitale, comprendere questi meccanismi diventa essenziale per costruire un futuro educativo che favorisca relazioni autentiche e durature. Scopri come!

Il tempo trascorso nei servizi per l’infanzia, in particolare nei centri educativi, incide sullo sviluppo sociale dei bambini, con effetti differenti in base alla qualità dell’ambiente, al contesto familiare e al tipo di comportamento osservato. Questo studio analizza i meccanismi alla base di tali relazioni, mettendo in luce le implicazioni educative e sociali Comportamenti esternalizzanti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

