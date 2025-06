Sviluppo e cultura | al castello di Santa Severa un incontro tra Sindaco Regione e Niaf

L'incontro al Castello di Santa Severa segna un passo importante nel rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti. La sinergia tra il Sindaco Tidei e il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dimostra la volontà di promuovere cultura e sviluppo locale. Un aspetto affascinante? La NIAF non è solo un ponte verso le comunità italo-americane, ma anche un catalizzatore per progetti che valorizzano il nostro patrimonio culturale. Questo evento è solo l'inizio di un nuovo capitolo!

Santa Severa, 3 giugno 2025- Un evento di grande importanza si è tenuto ieri sera al Castello di Santa Severa, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei. Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme ad una delegazione della Giunta e del Consiglio, ha accolto al Maniero una delegazione della NIAF (National Italian American Foundation), un’associazione italoamericana che si impegna a promuovere la cultura italiana all’estero e a sostenere attività filantropiche, inclusi lo sviluppo economico e gli investimenti nei territori. La serata è stata un successo straordinario, con circa 80 partecipanti, tra ospiti d’eccezione e le magnifiche esibizioni degli artisti del Teatro dell’Opera di Roma nella Sala del Nostromo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

