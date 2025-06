Svelato il nuovo logo Viterbo Termale | Sarà utilizzato per promuovere l' offerta anche a Budapest | FOTO

Viterbo si fa notare nel panorama turistico internazionale con il suo nuovo logo "Viterbo Termale". Presentato oggi a Palazzo dei Priori, questo marchio rappresenta un passo audace verso una promozione mirata, che punta a conquistare anche i visitatori di Budapest. In un'epoca in cui il turismo benessere sta crescendo in modo esponenziale, Viterbo si posiziona come meta imprescindibile per chi cerca relax e salute. Preparati a scoprire il futuro del termalismo!

Viterbo si prepara a partecipare al congresso internazionale sul turismo termale di Budapest con il suo nuovo logo, "Viterbo Termale". Il marchio, registrato presso la Camera di Commercio, è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori e sarà utilizzato per promuovere l'offerta turistica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Svelato il nuovo logo "Viterbo Termale": "Sarà utilizzato per promuovere l'offerta, anche a Budapest" | FOTO

Leggi anche Ecco il nuovo Centrale del Tennis di Roma che punta allo slam: svelato il progetto - Oggi è stato svelato il progetto di riqualificazione e copertura del Centrale del Tennis di Roma, volto a trasformarlo in un impianto di riferimento per gli Slam.

Approfondimenti da altre fonti

La MotoGP svela il nuovo logo: ecco come sarà la nuova era

Riporta msn.com: Molto è stato detto e ipotizzato, ma alla fine eccolo qui: svelato in occasione delle premiazioni al Montjuic, il nuovo logo sostituirà quello che per oltre un decennio ha identificato la MotoGP.

Honda svela il nuovo logo “H” per EV e ibridi dal 2027

Secondo msn.com: Inoltre, come simbolo della trasformazione del settore automobilistico dell’azienda, il nuovo logo “H” sarà utilizzato ... Parallelamente, la Casa giapponese ha svelato lo sviluppo di ...