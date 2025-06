Supplenze ATA nel periodo di proroga contratto non si può fruire delle ferie maturate entro il 30 giugno

Il tema delle supplenze ATA si fa sempre più attuale, soprattutto con l'approssimarsi della scadenza dei contratti. L'USR Lombardia chiarisce che durante la proroga non è possibile fruire delle ferie maturate entro il 30 giugno. Un punto cruciale che mette in luce le difficoltà di gestione per il personale scolastico. Rimanere informati su queste dinamiche è fondamentale per comprendere l'equilibrio tra diritto e necessità nella scuola italiana.

Il personale ATA non può fruire delle ferie maturate entro il 30 giugno in caso di proroga del contratto. Lo specifica in una nota l'USR Lombardia in merito alle proroghe delle supplenze ATA in scadenza il 30 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui queste discussioni sui social

#Scuola, contratti da #GPS trasformati in #supplenze brevi: è caosnews/2024/10/scuola-contratti-da-gps-trasformati-in-supplenze-brevi-e-caos/ Leggi la discussione

SCUOLA: CAOS TRA NOMINE E SUPPLENZE. ADL COBAS E PRECARI OCCUPANO L’UST DI MILANO #INTERNAZIONALI #supplenze #brescia #precari #milano #scuola Leggi la discussione

Ne parlano su altre fonti

Supplenze ATA, Possibile Proroga al 30 Giugno: Quando è Possibile

Riporta msn.com: Supplenze ATA: è ormai finita la scuola e con essa termina anche il lavoro dei supplenti docenti e ATA che hanno il contratto fino al termine delle lezioni. Tuttavia, questa categoria di supplenti pot ...

Proroga supplenze ATA in scadenza al 30 Giugno: pubblicata la Nota del Ministero, ecco il testo e cosa prevede

Scrive ticonsiglio.com: Il Ministero dell'Istruzione ha emanato la Nota per la proroga dei contratti di supplenza al personale ATA in scadenza al 30 Giugno 2025. Ecco il testo della Nota ministeriale in pdf da scaricare e co ...

Proroga contratti ATA, finalmente la nota del MIM

Riporta informazionescuola.it: Scopri la proroga contratti ATA annunciata dal Ministero dell'Istruzione fino al 30 giugno 2025 per garantire continuità.