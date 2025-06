Supplenti sostegno 2025 26 | conferma dal 1 settembre come funziona?

Dal 1° settembre 2025, i supplenti di sostegno avranno la possibilità di essere confermati nella stessa scuola dell'anno precedente, un passo importante verso la stabilizzazione del personale educativo. Questo cambiamento non solo mira a garantire continuità didattica per gli studenti, ma rappresenta anche un segnale forte di attenzione verso le esigenze delle famiglie e dei docenti. Scopri come si articola il processo e quali sono i requisiti chiave!

Dal 1° settembre 2025 scatta la conferma dei supplenti sul sostegno nella stessa scuola dell’anno precedente. Il procedimento coinvolge famiglia, GLO, dirigente scolastico e Uffici Scolastici, e si conclude con la pubblicazione del decreto di conferma. Ecco tutte le fasi, i requisiti, i vincoli e il ruolo del bollettino zero Tutte le fasi della procedura . Supplenti sostegno 202526: conferma dal 1° settembre come funziona? . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Leggi anche Riconferma supplenti sostegno 2025/26: vale solo il primo bollettino? - La conferma dei supplenti di sostegno per l’anno scolastico 2025/26 vale esclusivamente per il primo bollettino e può essere effettuata entro il 31 agosto, in base ai posti disponibili.

