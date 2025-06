Supplenti fino al termine delle lezioni si avvicina scadenza contratto | quale regole per gli scrutini? Posso rinunciare? Mi spetta continuità posto sostegno?

La scadenza dei contratti per i supplenti è alle porte e con essa sorgono dubbi legittimi. In un periodo di incertezze nel mondo dell'istruzione, sapere come gestire scrutini ed esami è fondamentale. È possibile rinunciare al contratto? E quali sono le conseguenze per il posto di sostegno? Con il DM n. 32/2025 alle porte, la continuità diventa cruciale. Scopriamo insieme come muoverci in questo labirinto burocratico!

Proroga o contratto per scrutini ed esami III media? Cosa succede se rinuncio al contratto per gli scrutini? Posso rientrare nella conferma su posto di sostegno di cui al DM n. 322025? Rispondiamo ad alcuni quesiti dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Supplenze ATA, Possibile Proroga al 30 Giugno: Quando è Possibile

Segnala msn.com: Supplenze ATA: è ormai finita la scuola e con essa termina anche il lavoro dei supplenti docenti e ATA che hanno il contratto fino al termine delle lezioni. Tuttavia, questa categoria di supplenti pot ...

Supplenti al termine delle lezioni: contratto per soli scrutini, no permessi retribuiti e ferie senza oneri. Quando si rientra nell’art. 37

Da orizzontescuola.it: Le lezioni volgono ormai al termine e i supplenti con contratto sino alla fine delle stesse si pongono diverse domande riguardo al contratto che avranno per gli scrutini. Rispondiamo ad alcuni quesiti ...

Docenti, supplenze fino al termine delle lezioni: quando spetta la proroga dei contratti per scrutini ed esami

Come scrive flcgil.it: I contratti dei supplenti stipulati fino al termine delle lezioni (ultimo giorno di scuola stabilito dai calendari regionali) possono derivare da proroghe o conferme ...