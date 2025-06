Supplente fino al termine delle lezioni | art 37 o giorni scrutinio? Posso rinunciare? Mi spetta continuità posto sostegno?

Sei un docente supplente e hai domande sul tuo contratto? Con il nuovo anno scolastico alle porte, le incertezze riguardo la continuità del posto di sostegno sono al centro del dibattito. Molti si chiedono: posso rinunciare al contratto per gli scrutini? E cosa significa per la mia posizione futura? Scopriamo insieme come muoversi in un contesto educativo in continua evoluzione, dove ogni scelta conta. Non lasciare che l'incertezza ti fermi!

Proroga o contratto per scrutini ed esami III media? Cosa succede se rinuncio al contratto per gli scrutini? Posso rientrare nella conferma su posto di sostegno di cui al DM n. 322025? Rispondiamo ad alcuni quesiti dei nostri lettori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

