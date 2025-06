Supermercati Coop scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali | a cosa fare attenzione

Supermercati Coop in allerta: alcuni prodotti da forno sono stati ritirati dagli scaffali a causa di un potenziale rischio per la salute. È fondamentale dare un’occhiata attenta a ciò che mettiamo nel carrello, soprattutto in un periodo in cui la sicurezza alimentare è più che mai al centro dell'attenzione. Controlla le etichette e resta informato: la tua salute viene prima di tutto! Non lasciarti sorprendere!

– Attenzione a cosa mettiamo a tavola: segnalato un problema in alcuni prodotti da forno molto comuni, presenti sugli scaffali di vari supermercati italiani. Una recente comunicazione delle autorità sanitarie invita i consumatori a controllare con attenzione le confezioni acquistate. In gioco c’è una sostanza naturale ma insidiosa, che può finire nei nostri alimenti senza che ce ne accorgiamo. Vediamo di cosa si tratta e quali prodotti sono coinvolti. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Supermercati Coop, scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali: a cosa fare attenzione

