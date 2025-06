Superman | Michael Rosenbaum ex Lex Luthor in Smallville è stato coinvolto nel film da James Gunn

Michael Rosenbaum, l'indimenticabile Lex Luthor di Smallville, torna a far parlare di sé grazie al nuovo film Superman diretto da James Gunn. La sua amicizia con il regista lo ha portato a un coinvolgimento che accende le speranze dei fan. In un'epoca in cui i supereroi dominano il grande schermo, quali sorprese ci riserverà questo nuovo capitolo? Non sottovalutiamo il potere del passato nel reinventare il futuro!

L'attore Michael Rosenbaum ha parlato di come il regista James Gunn, da tempo suo grande amico, l'abbia coinvolto nel film Superman. Michael Rosenbaum ha fatto parte del cast della serie Smallville con il ruolo dell'iconico villain Lex Luthor e, durante un recente evento, ha rivelato di essere stato coinvolto in Superman, il nuovo film tratto dai fumetti della DC. L'attore, durante il Fan Expo di Dallas, ha confermato che James Gunn lo ha voluto tra le persone impegnate nella realizzazione della nuova avventura di Clark Kent. Il coinvolgimento della star di Smallville Michael Rosenbaum, rispondendo a una domanda sul DC Universe, ha spiegato che sarà presente, seppur in un modo molto limitato, in Superman: "James mi ha chiesto di fare qualcosa .

