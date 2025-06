Superman | I poster dei personaggi nel film di James Gunn

Il mondo dei supereroi si prepara a un ritorno epico! I nuovi characters poster di “Superman”, diretto da James Gunn, accendono l'attesa per il film previsto nel 2025. Ogni immagine svela dettagli intriganti sui personaggi, da Clark Kent a Villain iconici, in un momento in cui l'universo DC si reinventa. Rimanere aggiornati su queste novità non è mai stato così coinvolgente; chi sarà il vero eroe?

Sono stati pubblicati da DC Studios i characters poster dedicati ai personaggi nel film in arrivo in questo 2025 " Superman ". Dopo il lancio del nuovo trailer qualche settimana fa, il kolossal DC "Superman" è tornato quest'oggi protagonista grazie al lancio dei nuovissimi characters poster. I protagonisti immortalati nei poster spazio per Clark KentSuperman ovviamente, ma anche per il super-cane Krypto, il Superman Robot #4 di Alan Tudyk, Guy GardnerLanterna Verde di Nathan Fillion, Mr. Terrific di Edi Gathegi e Hawgirl di Isabela Merced.

