Superman | ecco le ispirazioni per il Lex di Nicholas Hoult

Nicholas Hoult si prepara a indossare i panni di Lex Luthor, un’icona del male che ha affascinato generazioni. Con la sua capacità di reinventarsi, l’attore promette di portare freschezza a un personaggio già leggendario. In un'epoca in cui i supereroi dominano il cinema, questa nuova interpretazione potrebbe svelare lati inediti di un nemico che rappresenta le paure e le ambizioni della società moderna. Riuscirà Hoult a sorprendere il pubblico?

Spider-Man ha il Goblin, Batman ha il Joker e Superman ha Lex Luthor, un cattivo che abbiamo visto molto spesso sullo schermo nel corso degli anni. In Superman, tocca a Nicholas Hoult dare una nuova interpretazione a un personaggio che ha già lasciato il segno con attori di grande talento. Parlando con Empire Online, la star del franchise di X-Men ha spiegato quale di queste interpretazioni ha ispirato il suo approccio al CEO della LuthorCorp. “Gene è uno dei miei preferiti in assoluto, come attore in generale. Sono tornato a guardare Gene Hackman”, ha spiegato Hoult. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

