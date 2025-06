Superlega la Sir conterà ancora sull' esperienza di Sebastian Solè

La Superlega si prepara a vivere un'altra emozionante stagione, e la Sir Safety Perugia punta su un pilastro come Sebastian Solè. Il centrale argentino, con la sua esperienza, sarà fondamentale per affrontare le nuove sfide in un campionato sempre più competitivo. La continuità del talento di Solè potrebbe fare la differenza, non solo in campo, ma anche nel trasmettere valori di professionalità e dedizione. Non perdere l'opportunità di seguire il suo cammino!

La nuova Sir Susa Vim Perugia ripartirà anche da Sebastian Solè. Il centrale argentino vestirà la maglia bianconera per la sesta stagione consecutiva. Il club del presidente Sirci dunque non ha voluto rinunciare al contributo di colui il quale ha dimostrato di essere un professionista.

