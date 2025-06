Superenalotto in Lombardia vinti un 5 da 11mila euro e un 5+1 da 553mila euro

Il SuperEnalotto fa brillare la Lombardia con vincite che fanno sognare! Due giocatori fortunati hanno centrato un "5", guadagnando rispettivamente 11.168 euro e ben 553.000 euro. Queste vincite, in un periodo di crescita del gioco d'azzardo, mostrano come la fortuna possa arrivare anche nei momenti più inaspettati. Chissà, potrebbe essere il tuo turno la prossima volta! Il sogno è a portata di mano!

Il SuperEnalotto sorride alla Lombardia. Nel concorso di sabato 31 maggio, come riporta Agipronews, un "5" è stato centrato a Gambolò, in provincia di Pavia (Lomellina). Chi ha giocato la schedina al bar dell'Arco (via Carrobio 1) ha vinto 11.168,07 euro. È uno dei 16 "5" centrati nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Superenalotto, in Lombardia vinti un "5" da 11mila euro e un "5+1" da 553mila euro

Leggi anche Superenalotto e Lotto: raffica di vincite in tutta la Lombardia - Superenalotto e Lotto protagonisti di una raffica di vincite in tutta la Lombardia. Mentre si attende il prossimo jackpot da oltre 34 milioni di euro, numerose vincite stanno already illuminando le province, con Lecco tra le località festeggianti grazie a un 5 che ha portato oltre 13 mila euro.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Superenalotto, centrato il 6 in Lombardia: vinti oltre 35 milioni di euro a Desenzano del Garda

Secondo ilgiorno.it: 2023, anno dei record. Il 16 febbraio si registra il Jackpot più alto e “democratico” nella storia del SuperEnalotto. Ben 371.287.058,70 euro con un sistema Bacheca suddiviso in 90 cedole che ha ...

SuperEnalotto oggi 31 maggio, centrato il 5+1: vinti 553 mila euro

Segnala fanpage.it: Il fortunato vincitore si porta a casa 553mila euro col Superenalotto di stasera, sabato 31 maggio 2025. La schedina giocata in un bar di Nova Milanese (MB). Il montepremi sale a 11.204.304,72 euro.

Superenalotto, centrato il 6. Vinti oltre 35 milioni in Lombardia

Come scrive quotidiano.net: DESENZANO (Brescia)Un colpo da 35,5 milioni di euro ieri sera ha reso milionario il fortunato cliente di una tabaccheria di Desenzano, sul Garda, nel Bresciano. Ieri sera è stato centrato il jackpot a ...