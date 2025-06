Superenalotto a Cesena vincita da 400mila euro

La fortuna sorride a Cesena! Con una vincita di quasi 400mila euro al Superenalotto, un fortunato giocatore entra nel club dei "milionari in attesa". Questo evento non solo accende la speranza di molti, ma si inserisce in un trend crescente di vincite in tutta Italia. L’idea di sognare in grande continua a muovere le masse: chi sarà il prossimo a tentare la sorte? La dea bendata è sempre all'erta!

Cesena, 3 giugno 2025 – La dea bendata bacia la Romagna, e precisamente Cesena, dove un misterioso giocatore ha vinto al Superenalotto quasi 400mila euro. Sabato scorso la schedina vincente ha permesso al fortunato (o fortunata) cesenate di azzeccare una cinquina combinata (con i numeri super star: 2 punti 5ss e 2 punti 5 e 5 punti 4ss e 5 punti 4) e di mettersi in tasca complessivamente 394.230,65 euro. La fortuna è arrivata grazie alla cartella giocata alla tabaccheria ‘Le Torri’, dove recentemente erano stati vinti circa 30mila euro al Superenalotto e dove sono state azzeccate altre due combinazioni vincenti da 11mila euro l’una. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Superenalotto a Cesena, vincita da 400mila euro

Leggi anche Superenalotto a Cesena: il video della vincita da 400mila euro - A Cesena, la fortuna bussa alla porta di un cliente affezionato della tabaccheria Le Torri, grazie a una vincita da 400mila euro al SuperEnalotto! Wang Hongmei, titolare del locale, non nasconde la sua gioia e l'emozione contagiosa si diffonde.

Superenalotto a Cesena: il video della vincita da 400mila euro

SuperEnalotto: realizzata a Cesena (FC) vincita da 394.230,65 euro complessivi

Tre vincite al Superenalotto in Emilia-Romagna, oltre 33mila euro tra Bologna e Cesena

