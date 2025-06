Supercoppa Europea a Udine il 13 agosto | occhi puntati sulla sicurezza

...lavoro per garantire la massima sicurezza in occasione di questo evento. La Supercoppa Europea non è solo una sfida calcistica, ma un'opportunità unica per Udine di brillare sulla scena internazionale. Con i riflettori puntati su di noi, sarà interessante osservare come questa manifestazione possa stimolare il turismo e promuovere l'immagine della città. Un evento che segna l'inizio di una nuova era sportiva!

UDINE – Sarà il Bluenergy Stadium a ospitare la prossima Supercoppa Europea tra Paris Saint-Germain e Tottenham Hotspur, in programma per il 13 agosto. Un appuntamento di prestigio che porterà nel capoluogo friulano due delle squadre più seguite e tifate d'Europa. Mentre l'entusiasmo degli appassionati locali cresce, le autorità italiane sono già al lavoro per

La Supercoppa Europea si trasferisce in Friuli Venezia Giulia, un'occasione imperdibile per il territorio! Il 13 agosto, Udine diventa il palcoscenico di una finale storica, la prima di sempre in Italia.

