superata quota 130 donazioni

Anna Ruggeri, simbolo di generosità a Colmurano, ha superato le 130 donazioni, un traguardo che la riempie di emozione e orgoglio. Questo gesto non è solo una questione personale: rappresenta un trend crescente di solidarietà nel nostro Paese. La sua dedizione ci invita a riflettere sull'importanza della donazione e sul ruolo attivo che ognuno di noi può avere nella comunità. Unisciti anche tu al cambiamento!

"Sono molto emozionata". Anna Ruggeri, di Colmurano, non nasconde l’emozione per questo momento. "È un grande onore ricevere questo titolo". Ruggeri è iscritta all’ Avis di Colmurano dal 1989 e ha all’attivo più di 130 donazioni; è stata membro del direttivo dell’Avis fino al 2000 ed è socia della Società operaia mutuo soccorso e della Pro Loco di Colmurano. "Ora – dice – mi impegnerò ancora di più a promuovere l’Avis e le sue finalità". Il presidente Mattarella ha riconosciuto la dedizione e l’impegno sempre profusi in ambito sociale. Il diploma le è stato consegnato dal prefetto Isabella Fusiello, da Mirko Mari, sindaco di Colmurano, e dalla dottoressa Cristina Seri, presidente dell’Avis. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it