Suono&Musica Jazz all' Antica Casa Balsari con Altro Mare

Preparati a vivere un'esperienza unica all'Antica Casa Balsari! Il concerto "Altro Mare" porterà il jazz contemporaneo al centro di un programma che esplora la musica come fonte di vita e percezione. In un'epoca in cui il suono ci circonda, questo incontro promette di rivelare come le vibrazioni influenzano il nostro modo di essere. Non perdere l'occasione di esplorare questa affascinante connessione!

Il programma di incontri e musica del 2025 è incentrato sul tema del suono, la musica come origine e impulso di vita e di conseguenza come la musica definisce la nostra percezione del mondo e il nostro esistere. Il prossimo concerto "Altro Mare" sarà dedicato al jazz contemporaneo. Un concerto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Suono&Musica Jazz all'Antica Casa Balsari con "Altro Mare"

Leggi anche Altoparlante Bluetooth Anker: suono potente e 24h di musica, tuo in offerta a meno di 30€ - Scopri l'Anker SoundCore 2, altoparlante Bluetooth potente, resistente e con 24 ore di autonomia. Perfetto per ascoltare la tua musica ovunque, ora disponibile a meno di 30€ su Amazon.

Approfondimenti da altre fonti

Casa del Jazz, errore nel cartello: non seguite quella freccia

Si legge su roma.repubblica.it: Ma con un errore piuttosto evidente: le frecce del cartellone apparso all’inizio di via Appia Antica, all’incrocio ... Perché la Casa del Jazz non è a sinistra, ma a destra.

Casa del Jazz a Roma, da giugno a settembre oltre 80 live

ansa.it scrive: Riparte la stagione estiva della Casa del Jazz a Roma, all'insegna del "Si può fare" (lo stesso claim adottato anche per la stagione alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica, entrambe sotto ...

La Casa del Jazz sbanca, incassi record ai 50 concerti estivi

Riporta ansa.it: Record di spettatori e di incassi per gli appuntamenti alla Casa del Jazz che hanno animato dal 7 giugno al 6 agosto il cartellone di Summertime con una offerta davvero ricca di artisti ...