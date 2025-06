SunDay Bazaar & Brunch

Scopri il SunDay Bazaar & Brunch, un evento imperdibile che unisce l'eleganza dell'artigianato locale al relax di una domenica in famiglia. Domenica 8 giugno, Villa Pace a Preganziol si trasforma in un'oasi di creatività e gusto, dove puoi assaporare prelibatezze culinarie e trovare pezzi unici realizzati da artigiani locali. Un'opportunità perfetta per sostenere il talento italiano e rilassarti nel verde. Non perdere questa esperienza esclusiva!

COMUNICATO STAMPA SunDay Bazaar & Brunch – L’eleganza dell’artigianato incontra il relax della domenica a Villa Pace, a Preganziol Domenica 8 giugno, dalle 10.00 alle 19.00, il parco secolare della splendida Villa Pace – Park Hotel Bolognese a Preganziol, lungo lo storico Terraglio, si. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - SunDay Bazaar & Brunch

