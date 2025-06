Sul palco gli studenti danno vita alla mitologia

Nel suggestivo teatro comunale Arena di Codigoro, gli studenti hanno trasformato la mitologia in una commedia contemporanea con "Dott. Zeus psicologo terapeuta". Un’opera originale che unisce tradizione e innovazione, riflettendo il crescente interesse per la salute mentale tra i giovani. Questo spettacolo non solo intrattiene, ma invita a riflettere su come le storie antiche possano ancora offrire soluzioni ai problemi moderni. Una vera e propria ode alla creatività studentesca!

Si è svolta nel teatro comunale Arena di Codigoro la rappresentazione " Dott. Zeus psicologo terapeuta – Un dio nella soluzione dei tuoi problemi " con la partecipazione di molte classi dell’Istituto di Istruzione Superiore codigorese " Guido monaco di Pomposa ". Una commedia scritta e diretta dalle docenti Salvatrice Anna Musumeci e Anna Fogli, con le coreografie della collega Stefania Balducci. Alla serata hanno presenziato la dirigente scolastica Angela Lucibello e l’assessore alla cultura Simonetta Graziani, oltre ad un folto pubblico di studenti, famiglie, ex studenti, docenti e cittadini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sul palco gli studenti danno vita alla mitologia

Leggi anche Classico in scena. Mille studenti attori sul palco - Nell'anno culminante della storica associazione culturale Noidellescarpediverse, mille studenti prendono vita sul palco, portando in scena il classico.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sul palco gli studenti danno vita alla mitologia; Dal palcoscenico alla vita: quando il teatro insegna ai ragazzi a mettersi in gioco. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sul palco gli studenti danno vita alla mitologia

Secondo ilrestodelcarlino.it: Si è svolta nel teatro comunale Arena di Codigoro la rappresentazione "Dott. Zeus psicologo terapeuta – Un dio nella ...

Bono chiama una sua fan napoletana sul palco: ecco il magnifico ballo a cui danno vita

Lo riporta youmedia.fanpage.it: La storia di Leo, fan degli U2 che ha cantato sul palco con Bono Vox (VIDEO ... il concerto non si è trasformato nel sogno di una vita, quello di cantare assieme a Bono Vox e compagni.

Storia della Resistenza, studenti sul palco

Scrive ilrestodelcarlino.it: Gli studenti danno voce e parole alla storia e aprono la ... ma sempre impegnato e vicino al suo liceo, per una vita. Sabato 3 maggio alle 21 e domenica 4 alle 16, si terrà la rappresentazione ...