Sul litorale laziale spiagge più inclusive con Un posto al sole

La stagione estiva si apre all'insegna dell'inclusività! Con l’iniziativa “Un posto al sole”, le spiagge del litorale laziale stanno diventando più accessibili per tutti. La Guardia Costiera di Civitavecchia sta infatti lavorando per garantire un’estate senza barriere, un passo importante verso una società più equa e solidale. Non è solo un cambio di passo: è un invito a godere del mare, perché il sole è di tutti!

Fiumicino, 3 giugno 2025 – Spiagge sempre più inclusive: questo l’obiettivo dell’iniziativa “Un posto al sole”, promossa dalla Guardia Costiera di Civitavecchia, che punta a rendere le spiagge della costa laziale più accessibili per le persone con disabilità motoria e intellettiva grave. Avviata in concomitanza con l’inizio della stagione estiva, coinvolge 48 stabilimenti balneari in 14 località, tra cui Fregene e Focene. Promossa dall’Associazione Caffe Africa e supportata dalla Guardia Costiera, l’iniziativa offre gratuitament e postazioni attrezzate con un ombrellone e due lettini, disponibili su prenotazione telefonica. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti da altre fonti

Spiagge inclusive: da Fiumicino a Santa Marinella arenili accessibili gratis alle persone con disabilità

Da canaledieci.it: Il progetto “Spiagge inclusive”, nato dalla collaborazione tra Governo, Regione Lazio ed enti locali ha preso quota in questi giorni in quattro località del litorale laziale. Decolla sul litorale ...

A Fiumicino una spiaggia inclusiva, il mare è davvero per tutti

Scrive rainews.it: Una spiaggia per tutti a Fiumicino. Si chiama "Beach for All" il nuovo tratto di litorale inclusivo inaugurato ... del Consiglio dei ministri, che nel Lazio ha già visto aprire uno spazio analogo ...

Spiagge accessibili a tutti, stanziati 2 milioni per il litorale laziale

Si legge su romatoday.it: Spiagge accessibili per tutti per fare in ... nell’accordo di partenariato sottoscritto insieme ai comuni del litorale laziale. I compiti dei comuni I comuni di Ardea, Fiumicino, Ladispoli ...