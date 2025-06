Sui Pixel Sfondo e stile ci suggerirà le nostre foto da Google Foto per lo sfondo

Con Android 16 QPR1, i tuoi Pixel diventano ancora più personali! La nuova funzione "Sfondo e stile" selezionerà automaticamente le foto più belle da Google Foto per rendere il tuo dispositivo unico. In un'era in cui l'individualità è fondamentale, questa novità ti permetterà di esprimere al meglio la tua creatività, rendendo ogni sguardo al tuo smartphone un'esperienza visiva affascinante. Scopri come trasformare il tuo quotidiano in un capolavoro!

Con Android 16 QPR1, sui Pixel, "Sfondo e stile" proporrà alcune foto suggerite (prelevate da Google Foto) per lo sfondo del dispositivo. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Sui Pixel, “Sfondo e stile” ci suggerirà le nostre foto da Google Foto per lo sfondo

Segui queste discussioni sui social

A train with a view over the sea.#Train #Railroad #Railway #PixelPhone #Pixel #Pixel7a #PhonePhotography #Mediterranean #Sea #SmartphonePhotography #MobilePhotography #Beach #Summer Leggi la discussione

If you love RPGs, meta humor and - fishing, you should fetch the pixel parody game NICE DAY FOR FISHING. It's out, with a little part in writing by @ratking. Wishlist and buy it :blobaww: #fish #rpg #release Leggi la discussione