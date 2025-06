Sui luoghi delle stragi naziste A Greve un sentiero della Memoria

Scopri il nuovo sentiero della memoria a Greve, un percorso che ci riporta indietro nel tempo, tra i luoghi simbolo delle stragi naziste. In quattro ore di cammino, riviviamo la Resistenza e rendiamo omaggio ai partigiani, ricordando i civili caduti. Inaugurato il giorno della Festa della Repubblica, questo sentiero rappresenta un’importante iniziativa per mantenere viva la memoria storica in un’epoca in cui il passato deve insegnarci a costruire un futuro di pace.

Quattro ore a spasso sui luoghi della Storia e della Memoria, quella della Resistenza e dei partigiani, delle stragi nazifasciste. Quattro ore per il nuovo sentiero della Valle di Cintoia. Raduno alla Panca, uno dei luoghi macchiato di sangue dei civili uccisi dai nazisti, il nuovo percorso è stato inaugurato ieri, festa della Repubblica, e promosso e realizzato dal Comune di Greve in Chianti e dalla sezione Anpi di Bagno a Ripoli "Pietro Ferruzzi". Numerosi i cittadini che hanno scelto di festeggiare il 2 giugno lungo un itinerario georeferenziato alla scoperta dei luoghi della campagna chiantigiana colpiti dalle rappresaglie naziste del 1944 tra cui La Panca, Buonasera, Querceto e Venagrossa.

Leggi anche Marcia nazionale per Gaza: il 15 giugno nei luoghi delle stragi naziste - Il 15 giugno, Bologna ospiterĂ la marcia nazionale "Save Gaza", un'iniziativa di protesta contro le politiche del governo di Israele, che avrĂ luogo dai luoghi delle stragi naziste, da Marzabotto a Monte Sole.

