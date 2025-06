Sud Corea si vota per scegliere il nuovo presidente

In Sud Corea, milioni di cittadini si preparano a votare per un nuovo presidente in un clima elettrizzante e carico di aspettative. Le elezioni anticipate, scaturite dalla destituzione di Yoon Suk Yeol, rappresentano un momento cruciale per il futuro politico del paese. Con i sondaggi che vedono in vantaggio il candidato liberale, ci si chiede: sarà questa la volta della svolta per una nazione in cerca di stabilità e rinnovamento? Non perdere l'evoluzione di questo evento storico!

In Sud Corea milioni di persone al voto per scegliere un nuovo presidente nelle elezioni anticipate indette dopo la destituzione di Yoon Suk Yeol, un conservatore che ora deve affrontare un processo con l'accusa di ribellione per aver imposto per un breve periodo la legge marziale a dicembre. I sondaggi pre-elettorali suggerivano che il rivale liberale di Yoon, Lee Jae-myung, fosse destinato a una facile vittoria. Le votazioni sono iniziate alle 6:00 in 14.295 seggi elettorali in tutto il Paese e si chiuderanno alle 20:00. Alle 14, oltre 13 milioni di persone avevano espresso il proprio voto.

