Successo della 10ª Stracastelli | Andrea Barcelli e Penelope Crostelli trionfano nella gara podistica

Una giornata da ricordare quella della 10ª Stracastelli, dove Andrea Barcelli e Penelope Crostelli hanno conquistato la vetta del podio! Con un clima ideale e una cornice collinare mozzafiato, oltre cento atleti hanno dato vita a una gara emozionante. Questo successo non è solo sport, ma anche un segnale di come le manifestazioni locali possano stimolare la comunità a muoversi e a vivere all’aperto. Pronti per la prossima edizione?