successi reggiani nei campionati universitari e regionali di atletica leggera

Due sono i risultati prestigiosi ottenuti dai reggiani in questo week end: ad Ancona, nelle finali nazionali dei campionati universitari, arriva il bronzo di Vivian Osagie, la pesista tesserata per la Self Montanari e Gruzza, ma in questo caso con la maglia di Unimore, ateneo di Reggio e Modena. Lancia l'attrezzo a m 14,76, non lontana dal personale, ma l'argento era un po' più in là. L'aspirante infermiera che pochi giorni fa ha superato i 15 metri nel peso, ha fatto bene anche nel lancio nel disco, sesta con m 44,39. Gli altri universitari reggiani in pista non hanno impressionato più di tanto, con il solo Andrea Messori che ha ben contribuito al quinto posto della staffetta 4x100.