Successi e nuove promesse | l' Ippo club Cefalù protagonista al campionato regionale salto ostacoli 2025

L'Ippo Club Cefalù brilla al Campionato Regionale di Salto Ostacoli 2025, tenutosi in un'atmosfera incantevole tra sole e natura. Un evento che non solo celebra i successi di cavalieri e amazzoni, ma sottolinea anche la crescente passione per l'equitazione in Sicilia. Con percorsi impegnativi che mettono alla prova le abilità, questo campionato è il trampolino di lancio per nuove promesse e talenti in arrivo! Scopri chi conquisterà il podio!

Tre bellissime giornate di sole e la suggestiva location segestana hanno offerto un atmosfera unica per il Campionato Regionale di Salto Ostacoli 2025, tenutosi dal 31 Maggio al 1° Giugno presso il Centro Ippico Pietra dei Fiori di Buseto Palizzolo. Percorsi impegnativi per cavalieri e amazzoni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Successi e nuove promesse: l'Ippo club Cefalù protagonista al campionato regionale salto ostacoli 2025

