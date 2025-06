Sub tutela dei al teatro di Cammarata si celebra la Giornata della legalità

Mercoledì 4 giugno, il teatro comunale Giuseppe Lena di Cammarata diventa il palcoscenico della legalità con l'evento "Sub tutela dei". Questa iniziativa, promossa dall'istituto comprensivo Giovanni Philippone – Giovanni XXIII e dal Comune, rappresenta un passo importante nel rafforzare il senso civico tra i giovani. In un'epoca in cui la legalità è più che mai cruciale, partecipare significa costruire insieme un futuro migliore. Non perdere l'occasione di essere parte di questo cambiamento!

Mercoledì 4 giugno alle 18, al teatro comunale Giuseppe Lena a Cammarata, è in programma la giornata della legalità dal titolo "Sub tutela dei" promossa dall'istituto comprensivo Giovanni Philippone – Giovanni XXIII di San Giovanni Gemini diretto da Giuseppe Oliveri, dal Comune di Cammarata

"Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino". Mostra in programma sabato 4 marzo alle 16.30 nel teatro del Seminario Maggiore di Padova

difesapopolo.it scrive: L'associazione culturale Antonio Rosmini invita, sabato 4 marzo, all'incontro introduttivo alla mostra "Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino" (alle 16.30 nel teatro del Seminario maggiore di ...