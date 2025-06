Su WhatsApp arriva il nome utente | ecco cosa cambia

WhatsApp ha annunciato un cambio epocale: l'introduzione dei nomi utente! D’ora in poi, potrai chattare senza rivelare il tuo numero di telefono, garantendo maggiore privacy. Questo passo segna una tendenza sempre più forte verso la protezione dei dati personali. Ma come scegliere un nome utente efficace? Scopri i criteri per trovare il giusto equilibrio tra originalità e sicurezza. La tua identità digitale non è mai stata così al sicuro!

