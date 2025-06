Su Lobotka c’è l’Atletico Madrid ad aprile ha parlato col Cholo Simeone CorSport

Stanislav Lobotka, il fulcro del centrocampo del Napoli, attira l'attenzione di colossi come l'Atletico Madrid. Mentre si prepara per le amichevoli con la Slovacchia, il suo recupero dall'infortunio diventa cruciale non solo per la sua carriera, ma anche per il mercato calcistico. Con la Serie A in continua evoluzione, i top club cercano talenti pronti a fare la differenza. Riuscirà Lobotka a riconquistare la forma e affermarsi tra i grandi?

Stanislav Lobotka è attualmente in ritiro con la Slovacchia per preparare le due amichevoli contro Grecia e Israele; anche se, il centrocampista del Napoli non è ancora al 100% dopo l’infortunio alla caviglia subito a fine stagione con gli azzurri. Lo slovacco, inoltre, dopo l’exploit avuto due anni fa con Spalletti, è richiesto sul mercato, ancora oggi. E ci sta pensando l’Atletico Madrid. Su Lobotka c’è l’Atletico Madrid, ad aprile la chiacchierata col Cholo Simeone. Il Corriere dello Sport scrive: La possibilità che possa cambiare squadra esiste. Nel suo contratto è stata inserita una clausola rescissoria da poco più di 25 milioni di euro e l’Atletico Madrid lo ha già avvicinato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Su Lobotka c’è l’Atletico Madrid, ad aprile ha parlato col Cholo Simeone (CorSport)

