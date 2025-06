Studenti di Rovigo protagonisti del progetto Scuole Outdoor in Valtellina

Un'avventura educativa che unisce natura e apprendimento: gli studenti di Rovigo si immergono nella bellezza della Valtellina grazie al progetto “Scuole Outdoor”. In questo contesto, i giovani esplorano la storia locale e abbracciano pratiche di sostenibilità. È un esempio perfetto di come l’istruzione possa evolversi, preparando le nuove generazioni a vivere in armonia con l'ambiente. Chissà quali lezioni porteranno a casa!

Un'esperienza educativa tra natura, storia e sostenibilità: è quanto stanno vivendo in questi giorni gli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore "De Amicis" di Rovigo, impegnati in un'intensa settimana di attività ad Albaredo per San Marco, nell'ambito del progetto "Scuole Outdoor".

